Шойгу рассказал, будут ли срочников направлять в зону специальной военной операции

Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, будут ли срочников, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, направлять в зону спецоперации на Украину.

По словам министра, военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей, а в зону специальной военной операции они направляться не будут. При этом министр подчеркнул, что все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой, передаёт РИА Новости.

Между тем глава российского военного ведомства сообщил, что 87 тыс. человек из 300 тыс., призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий. Он отметил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений, – подчеркнул Шойгу. – Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки».

Кроме того, он рассказал, что в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

Ранее «Эксперт» писал, что 31 октября Министерство обороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается. Как сообщили в ведомстве, по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб РФ направил указания командующим войсками военных округов до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

