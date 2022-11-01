В кабмине уточнили порядок расчета мер соцподдержки семей мобилизованных

Доходы призванных по частичной мобилизации граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для расчета мер социальной поддержки.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Уточняется, что это решение гарантирует сохранение предоставляемых меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне.

В настоящий момент помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека в регионе. Речь идет о пособии беременным, вставшим на учет в ранние сроки, о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также о выплатах в связи с рождением либо усыновлением первого или второго ребенка и социальном контракте.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, при назначении выплат не будет учитываться не только денежное довольствие военнослужащего, но и полученные в прошлом доходы. Уточняется, что если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано в назначении соцвыплат по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь. Отсутствие доходов у мобилизованного уже не будет являться основанием для применения правила нулевого дохода, добавили в министерстве.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты призванным по мобилизации должны составлять не менее 195 тыс. руб.