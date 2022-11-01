Власти Херсонщины сообщили о начале эвакуации людей из ряда левобережных районов области

С территории отдельных левобережных муниципалитетов Херсонской области, которые были включены в расширенную зону эвакуации накануне, 31 октября, начали вывозить людей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Кирилла Стремоусова, можно говорить о начале эвакуации. Чиновник уточнил, что так же, как и при вывозе людей с правого берега, будут предоставляться автобусы.

Тем временем в Запорожской области сообщают о тренировках по высадке десанта более 200 бойцов сил Специальных операций (ССО) ВСУ. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, учения проводятся на территории комбината «Звезда» в городе Запорожье. «Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, все оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега [Днепра] на левый», — рассказал Рогов.

Днем ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки ВСУ массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. В расширенную зону вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

Сальдо отметил, что на всех эвакуированных вглубь Херсонской области и в другие российские регионы жителей будет распространяться программа помощи, которую ранее получали жители, вывезенные с правобережной части Херсонщины, а именно единовременная выплата в 100 тыс. руб. и возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.

Утром 19 октября Владимир Сальдо объявил о начале эвакуации мирного населения правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления в случае возможного удара украинских военных по Каховской ГЭС.