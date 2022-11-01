Врач-диетолог назвала популярный продукт, продлевающий жизнь на 10 лет

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о популярно продукте, регулярное употребление которого может продлить жизнь человека на 10 лет.

По словам специалист речь идёт о чесноке, передаёт сайт телеканала «Москва 24». Как отметила Дюваль, основной причиной сокращения жизни являются болезни, возникающие в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают в организм.

«Залог же долголетия – здоровый кишечник. А употребление чеснока будет способствовать уничтожению патогенной микрофлоры в кишечнике», – пояснила врач.

Она также отметила, что овощ содержит много молибдена и хрома, что очень полезно. Так, хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. А молибден необходим, чтобы регулировать обменные процессы, а ферменты хорошо вырабатывались.

«Это всё очень нужно для нашего пищеварения», – резюмировала диетолог, добавив, что чеснок (один зубчик в день) надо употреблять в сыром виде, так во время его приготовления большинство полезных веществ нейтрализуется.

Как ранее писал «Эксперт», в Роспотребнадзоре оценили пользу чеснока в профилактике COVID-19. В пресс-службе ведомства пояснили, что это продукт действительно очень полезен для здоровья и укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавируса не играет.