Японцы сказали, наконец, правду о российском газе

Японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура заявил, что его страна будет прилагать усилия к тому, чтобы сохранить долю японских компаний в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию. Как сообщает «Интерфакс», правительство Японии уже обратилось к компании Sodeco с просьбой остаться в проекте, где ее доля составляет 30%.

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По словам Ясутоси Нисимуры, правительство изучило подписанный 7 октября указ президента РФ о создании российского ООО «Сахалин-1», которое стало новым оператором проекта, и подтвердило свое намерение сохранять участие в нем. Вновь созданной компании переходят все права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора — Exxon Neftegas Limited. Имущество, созданное или приобретенное в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.

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Глава одной из крупнейших японских компаний Itochu (с 1973 года как инвестор участвует в проекте "Сахалин-1") Масахиро Окафудзи сообщил в интервью Financial Times, что поставки российских энергоресурсов жизненно важны для Японии.

«На самом деле мы не сможем выжить, если не продолжим импортировать их из России, даже если объемы будут меньше», — сказал он.

Зависимость = амбиции — Фукусима

Япония почти полностью зависит от импорта энергоресурсов, указывает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Собственная энергия генерировалась на АЭС, но после аварии на Фукусиме за прошедшее десятилетие доля ядерной энергетики в Японии снизилась с более чем 10% до 1,5%. Общая структура Японской энергетики обусловлена очень высоким уровнем диверсификации поставщиков — страна импортирует сырую нефть, СПГ и уголь более чем из 20 стран разных регионов мира, таким образом страхуя поставки.

Несмотря на высокий уровень диверсификации, Япония довольно сильно зависит от энергоносителей из России, констатирует политолог. Страна получает природный газ и нефть в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», а также уголь морем с российского Дальнего Востока. И в случае отказа от российских энергоносителей Япония окажется в тотальной зависимости от политически нестабильного Ближнего Востока — именно его страны доминируют сейчас в японском нефтегазовом импорте.

Когда речь заходит о природных ресурсах, то не будет преувеличением сказать, что Япония — одна из беднейших стран в этом плане, соглашается ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Например, в 2021 году при годовом потреблении природного газа в объёме 103,6 млрд кубометров собственное производство составило лишь 2,3 млрд.

Соответственно, указывает аналитик, зависимость страны от внешних поставок является колоссальной, и какие-либо политические игры в этом направлении могут привести к непоправимым последствиям. Даже в относительно спокойном 2021 году в стране периодически происходили веерные отключения электроэнергии на фоне пикового потребления в летний период.

До 2011 года, когда произошла катастрофа на атомной электростанции Фукусима, около трети электроэнергии Японии вырабатывалось за счёт ядерной энергии, напоминает Кочетков. Остановка десятков реакторов привела к тому, что страна была вынуждена нарастить импорт ископаемого топлива. Сегодня около 40% электроэнергии вырабатывается за счёт природного газа, около 27% за счёт угля, 20% покрывается альтернативной энергетикой (солнечными батареями и гидрогенерацией), а на всё остальное приходится ещё 13%.

То есть, три четверти японской энергетики зависит от ископаемого топлива. Пик импорта природного газа пришёлся на 2014 год, когда поставленный объём составил 125 млрд кубометров. В планах правительства — нарастить долю альтернативной энергетики до 38% к 2030 году. Тем не менее, природный газ останется одним из главных и самых надёжных источников энергии ещё на десятилетия вперёд.

Страна Восходящего Солнца смотрит на Запад с недоверием

Доля РФ на рынке Японии кажется достаточно скромной, продолжает Андрей Кочетков. Российские поставки составляют всего (или целых?) около 9%.

Но ситуация быстро меняется из-за перекраивания мирового рынка СПГ. В августе 2022 года Япония поставила из России 450 тыс. тонн сжиженного газа, что на 211,2% (!) больше, чем в августе 2021 года.

Очевидно, что за поставки с Ближнего Востока Стране Восходящего Солнца предстоит конкурировать с Европой, которая так же активно демонстрирует желание отказаться от российского газа. Но Японии нет никакого резона это делать: российский газ находится существенно ближе, и он дешевле. Именно поэтому министр экономики, торговли и промышленности Ясутоши Нишимура говорит о том, что Япония будет стараться сохранить доли участия компаний в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Для экономики важно не только сохранять доступность энергии, но и обеспечивать её эффективную стоимость. Отказ от поставок из РФ будет означать усиление конкуренции с Европой за газ с Ближнего Востока. США, хоть и занимают долю около 6%, вряд ли смогут в обозримом будущем полностью удовлетворить потребности страны, а если да — то вряд ли по «нормальным» ценам.

Между тем, продолжает аналитик, вопрос цены становится достаточно острым на фоне финансовых проблем правительства и экономики, которые привели к резкому ослаблению иены. Японская валюта ослабла с начала года почти на 30% и перспективы остаются далеко не радужными. Дальнейший рост стоимости энергии ухудшит конкурентные условия для промышленных предприятий, которым уже приходится соревноваться с китайскими производителями, работающими в условиях российских дисконтов.

Поэтому японцы далеко не так активно занимаются европейской идеей отказа от ископаемого топлива. Это ведёт к нестабильности энергетической системы и удорожанию энергии, заключает Кочетков. Природный газ и уголь обеспечивают электрогенерацию стабильностью и относительно низкими ценами. Многие руководители японских компаний говорят о том, что страна просто не выживет, если отказаться от российских энергоносителей. Долгое время обсуждался проект построения газопровода «Сахалин-Хоккайдо», но по политическим мотивам его не стали реализовывать. Тем не менее, линия поставок сахалинского СПГ работает, сопротивляясь любым попыткам внешнего давления.