Запрет на полеты для аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября

Росавиация в очередной раз приняла решение продлить ограничения для 11 российских аэропортов, закрытых с 24 февраля.

Аэродромы Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа и Геленджика, а также Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будут закрыты как минимум до 9 ноября, говорится в сообщении ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — уточняется в сообщении.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.