Акции дня: бумаги «Сбера» растут на ожиданиях дивидендов

В лидеры торгов вышли бумаги «Сбербанка» по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 10 ноября. Обыкновенные акции выросли на +6,56% до 135,65 рублей за штуку, а привилегированные акции подорожали на +6,72% до 129,53 рублей за штуку.

Интерес к бумагам возрос после публикации отчета компании за 10 месяцев 2022 года. Чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей.

«Это значит, что шансы на дивиденды увеличиваются. Кроме того, руководство пообещало регулярно раскрывать детали бизнеса. А значит, туманностей станет чуть меньше. Всего за 2022 год «Сбер» может заработать 300 млрд рублей. То есть 50 млрд рублей за 10 месяцев + по 122 млрд рублей за ноябрь и декабрь, если темпы роста прибыли сохранятся. На дивиденды пойдет 150 млрд рублей. Ведь дивполитика «Сбера» предполагает выплаты в размере 50% от чистой прибыли. По грубым расчетам, доходность по итогам 2022 может составить 5,5% при цене акций 132 рублей», - подсчитал автор Telegram-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,01% до 2210,02 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,27% до 1150,36 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:59 мск составила 93,67 долларов за баррель (+1,10%). Российская валюта укреплялась – 60,53 руб. за доллар.