«Ависма», VK и Сбер заняли пьедестал почета

Сегодняшний день был богат на хорошие новости. Тон торгам задал глава Сбербанка Герман Греф, сообщивший, что за 10 месяцев Сбер заработал 50 млрд руб. чистой прибыли. Он также пообещал, как и ранее, ежемесячно раскрывать основные финансовые показатели, а в следующем году — вернуться к дивидендам.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик