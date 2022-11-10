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«Ависма», VK и Сбер заняли пьедестал почета

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 ноября 2022, 21:09

Рост российского рынка акций и курса рубля возобновился после обеда на глобальном оптимизме, вызванном очень хорошими данными по инфляции в США.

Коллаж: Тамара Ларина