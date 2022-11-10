Сегодняшний день был богат на хорошие новости. Тон торгам задал глава Сбербанка Герман Греф, сообщивший, что за 10 месяцев Сбер заработал 50 млрд руб. чистой прибыли. Он также пообещал, как и ранее, ежемесячно раскрывать основные финансовые показатели, а в следующем году — вернуться к дивидендам.
«Ависма», VK и Сбер заняли пьедестал почета
Рост российского рынка акций и курса рубля возобновился после обеда на глобальном оптимизме, вызванном очень хорошими данными по инфляции в США.
Коллаж: Тамара Ларина
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