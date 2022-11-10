Детский труд дебюрократизируют

В Государственную Думу внесен законопроект, упрощающий процедуру трудоустройства несовершеннолетних. Как указано в сообщении нижней палаты российского парламента, после его принятия для заключения трудового договора с детьми от 14 лет до 18 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки.

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Девять из десяти подростков хотят работать

Один из соавторов инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заявил, что сегодня активная молодежь желает расти, развиваться, получать трудовой опыт, но эффективных механизмов для этого нет. «По исследованиям, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но официально трудоустроиться они не могут. Начинаются проверки, бюрократия, бесчисленные согласования — работодателям это просто не выгодно», — рассказал он.

Другой инициатор законопроекта заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев подчеркнул, что по данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории по прежнему превышает предложение. При этом сложная процедура трудоустройства создает опасные прецеденты, когда подростки устраиваются неофициально. В таких случаях защитить их права становится труднее.

«Множество ограничений по видам работ уже давно потеряли актуальность, поэтому в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя интересов подростков и запросов современного рынка труда. Отмечу, что при обсуждении закона с различными ведомствами — и региональными, и федеральными — мы везде находили поддержку и положительный отклик на изменения. Тема действительно актуальна, и в обществе давно был запрос на изменения законодательства в части трудоустройства подростков», — добавил Михаил Киселев.

Стоит отметить, что нагрузка на работодателей благодаря законопроекту также может быть снижена: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра. Законопроект оптимизирует порядок контрольно-надзорных мероприятий при трудоустройстве несовершеннолетних. Полный текст документа опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Сегодня Трудовой кодекс предполагает особые условия труда для несовершеннолетних. При этом на работодателя ложатся дополнительные обязанности при оформлении на работу данной категории работников и предоставление льгот. Например, несовершеннолетним не устанавливается испытательный срок при оформлении не на работу, отметила в комментарии «Эксперту» руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

На данный момент в кодекс предусматривает общий возраст для заключения трудового договора (по ст. 63 ТК) — 16 лет, отметила она. Однако есть и исключения. Например, в киноиндустрии, шоу-бизнесе (концертные, цирковые, театральные выступления) без ущерба для духовного и физического здоровья — до 14 лет при наличии разрешения кого-то из родителей и органов опеки.

Легкий безвредный для здоровья труд — от 14 при наличии согласия одного родителя и органов опеки. Если ребенок не окончил еще 9 класс, то работать он может только в свободное от учебы время без ущерба для освоения программ. Также легкий безвредный для здоровья труд возможен от 15 при окончании 9 классов.

Основные сложности возникают при желании подростка устроиться на работу в 14 лет, указала Светлана Краснянская, так как это обременено получением разрешения с органов опеки и также подразумевает дополнительные расходы работодателя. По нормам статьи 256 ТК запрещено применение детского труда в определённых сферах деятельности, а также запрет на работу вахтовым методом, по совместительству, в религиозных организациях.

Статья 268 ТК запрещает привлечение лиц, не достигших 18 лет, к работе, условия которой отличаются от нормальных — ночные смены, сверхурочные часы, выходные и праздничны дни и к командировкам.

Таким образом, в самом деле на сегодняшний день сложилась ситуация, когда многие подростки 14-летнего возраста работают неофициально из-за сложности оформления на работу, что соответственно ухудшает их положение и предполагает огромные риски того, что детей обманут и просто не заплатят, констатировала Светлана Краснянская.

Труд спасет от наркотиков

Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин подтвердил «Эксперту», что сейчас официальное трудоустройство несовершеннолетних содержит риски, которые работодатели не готовы принимать. Поэтому чаще либо с несовершеннолетними вообще не оформляются трудовые отношения, при этом к труду они де-факто привлекаются, либо работодатель отказывается от таких работников совсем.

«При этом на сегодняшний день несовершеннолетние, я считаю, от того, что не могут получить официальную работу, попадают в поле зрения криминальных структур и из-за чего становятся участниками различных преступлений, например, раскладчиками наркотиков», — заметил адвокат.

Предложенные изменения направлены на то, чтобы облегчить для работодателей процесс увольнения несовершеннолетних сотрудников, дополнила коллег старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Может показаться, что это приведет к нарушению их прав, однако, это, напротив, может повысить их шансы найти для себя какую-то официальную подработку. Законопроект предусматривает сокращение бюрократических процедур.

Как отметила юрист, для того чтобы принять на работу несовершеннолетнего сотрудника, согласно данному документу, требуется согласие одного из родителей и этого, уверена она, вполне достаточно. Во многих случаях дело было даже не в том, что необходимо обратиться в органы опеки и попечительства, а в том сколько времени это займет. Также и при увольнении. Процедуру нельзя было назвать удобной и быстрой.

Точно так же достаточно того, что контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться только по заявлению несовершеннолетнего и его законного представителя, предположила Полина Гусятникова. По ее словам, изменения и предложены, собственно, в целях легализации труда несовершеннолетних, которых стремились не оформлять официально из-за возможной длительной и сложной волокиты с увольнением.

Несовершеннолетних сложно назвать полноценными сотрудниками, констатировала эксперт. В основном они занимаются какой-либо подработкой на пару-тройку часов в день в период летних каникул. По факту работодателю гораздо выгоднее нанять на работу студента, достигшего 18 лет, чем иметь дело с несовершеннолетним, учитывая сложную процедуру его оформления. Безусловно, подытожила Полина Гусятникова, права детей должны быть защищены, но, в данном случае действующие сейчас ограничения чрезмерны. И от того, что их упростят, выиграют все.

