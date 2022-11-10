Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ упала до трехлетнего минимума

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов на 1 октября составила 47,5%, снизившись за третий квартал на 2,1%. Это минимальный показатель с начала 2019 года (45,6%), следует из информации, представленной на сайте ЦБ.

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Объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ по состоянию на 1 октября оценен в $16,943 млрд, что тоже является минимумом с начала 2019 года, когда он составлял $16,686 млрд.

Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в третьем квартале снизился на $1,092 млрд, с $18,035 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд и во втором — на $0,515 млрд. Сокращение за три квартала составило $3,016 млрд (15,1%), что почти втрое больше, чем за весь прошлый год (на $1,112 млрд, или на 5,3%).

