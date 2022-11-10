Дыра в балансе криптобиржи FTX — $8 млрд

Основатель и глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил инвесторам, что без вливания дополнительного капитала биржа будет вынуждена объявить о банкротстве, сообщает Bloomberg. В ходе телеконференции он заявил, что из-за кризиса ликвидности компания столкнулась с дефицитом на сумму до $8 млрд.

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«Я облажался», — заявил Бэнкман-Фрид инвесторам, по словам источников Bloomberg, знакомых с ходом разговора.

FTX нуждается в $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность, уточнил затем Бэнкман-Фрид. Официальный представитель FTX отказался от комментариев.

Wall Street Journal сообщила аналогичные данные. Источники издания подтвердили, что биржа нуждается в денежных вливаниях для удовлетворения запросов клиентов на вывод средств.

По данным Bloomberg, FTX пытается привлечь экстренное финансирование в виде долга, акционерного капитала или их комбинации. Reuters сообщает, что Бэнкман-Фрид известил сотрудников в служебной записке о переговорах с Джастином Саном, основателем токена Tron.

Ранее крупнейшая криптобиржа мира Binance отказалась от спасения FTX путем покупки ее бизнеса за пределами США. «В результате корпоративного due diligence, а также в свете последних новостей об ошибках в управлении средствами клиентов и сообщений о расследовании со стороны властей США, мы приняли решение отказаться от планов по приобретению FTX.com», — говорится в ее сообщении.