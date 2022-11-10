Эксперты: Реорганизация еще трех столичных промзон позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места

В Москве еще три крупные промышленные зоны реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. В районах Отрадное, Ярославский, Восточное Дегунино вместо устаревших складов, гаражей, пунктов приема металлолома и автомоек построят 630 тыс. кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, а также создадут около 8 тыс. новых рабочих мест. Эксперты считают, что такие меры поспособствуют развитию производственного потенциала и созданию высокопроизводительных мест приложения труда.

Постановление о комплексном развитии территорий трех бывших промзон сегодня подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В общей сложности в проекты инвестируют 79,3 млрд рублей.

«Важно, что Правительство Москвы рассматривает освоение этих площадок комплексно. Важно соблюсти баланс между строительством жилья и социальными объектами, между созданием промышленных кластеров и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей их функционирование. При комплексном подходе к этому проекту город получит не только современное жилье и комфортную среду обитания, но и развитие производственного потенциала, новые рабочие места», - прокомментировал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в 2023 году планируется подготовить к реорганизации 77 участков общей площадью около 1 тыс. гектаров. «Таким образом будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек», – сказал он.

Старые промзоны - это пережитки эпохи 90-х годов, считает член отделения московской «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов, и их необходимо полностью реорганизовывать. «Это позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места на месте полуразрушенных складов и кустарных автомастерских. Также комплексное развитие депрессивных территорий даст новый толчок развитию инфраструктуры, созданию современной комфортной среды для жителей Москвы и, безусловно, улучшит визуальный образ города», - добавил эксперт.