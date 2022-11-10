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Герман Греф потащил Индекс Мосбиржи вверх

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 ноября 2022, 13:14

Российский рынок акций начал день с роста. Лидируют акции Сбербанка — после того, как его глава раскрыл финансовую информацию по банку.

Коллаж: Тамара Ларина