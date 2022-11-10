Вчера вечером умеренное снижение российских акций продолжилось на всемирном негативе. Крупный капитал продажами отыгрывал американские выборы, где была зафиксирована масса нарушений. Теперь, судя по всему, официальных итогов придется ждать довольно долго — до тех пор, пока не завершатся все судебные разбирательства.
Герман Греф потащил Индекс Мосбиржи вверх
Российский рынок акций начал день с роста. Лидируют акции Сбербанка — после того, как его глава раскрыл финансовую информацию по банку.
Коллаж: Тамара Ларина
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