Герман Греф потащил Индекс Мосбиржи вверх

Вчера вечером умеренное снижение российских акций продолжилось на всемирном негативе. Крупный капитал продажами отыгрывал американские выборы, где была зафиксирована масса нарушений. Теперь, судя по всему, официальных итогов придется ждать довольно долго — до тех пор, пока не завершатся все судебные разбирательства.

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