Глава ЛНР сообщил об освобождении из украинского плена 35 военнослужащих

В рамках очередного обмена пленными между РФ и Украиной в Луганскую народную республику вернулись 35 военнослужащих Народной милиции.

Об этом сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

«Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» — написал чиновник в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас освобожденные проходят медицинское обследование, впереди их ждет реабилитация.

Пасечник не уточнил, когда именно произошел обмен, рассказав, что в настоящий момент продолжается работа над освобождением из плена всех находящихся там военнослужащих и гражданских лиц.

В прошлый раз обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября, он был проведен по формуле «107 на 107».

В середине октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что России были переданы 110 человек, а на Украину отправились 108 пленных. Тогда планировался обмен по формуле «110 на 110», однако, по словам Пушилина, две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в РФ.

В сентябре Пушилин сообщал об обмене пленными с Киевом, в рамках которого Украиной были освобождены 55 человек, а также пророссийский политик Виктор Медведчук. Домой на Украину отправились 215 человек.