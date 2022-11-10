Глава ЦБ сообщила о пятикратном сокращении оттока наличных из российских банков

В сентябре-октябре 2022 года отток наличных банков был зафиксирован на более низком уровне, чем в феврале-марте.

Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

«В целом в сентябре-октябре отток наличных был меньше, чем в феврале-марте. В сентябре, если не ошибаюсь, где-то 0,5 трлн руб. (500 млрд руб.), в октябре около 100 млрд руб. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму», — сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.

В сентябре, по данным регулятора, объем средств населения в банках сократился на 458 млрд руб., или 1,4%, что стало рекордом за весь кризисный период, начавшийся в феврале 2022 года. В феврале остатки на счетах и депозитах физлиц уменьшились на 1,2 трлн руб.

При этом объем наличных в обращении за сентябрь вырос на 865,8 млрд руб. За октябрь этот показатель сократился до 266,5 млрд. Самый заметный скачок наблюдался 22 сентября, после объявления о частичной мобилизации (132,1 млрд руб.), а также 30 сентября (144,8 млрд руб.)