Госдума приняла обновленное бюджетное правило

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о новом бюджетном правиле, предполагающий его смягчение на 2023-2024 годы для более высоких расходов бюджета. В частности, в Бюджетном кодексе зафиксирован объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года, пояснила пресс-служба Минфина.

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В целом, по данным разработчиков, обновленная конструкция бюджетного правила сохранит базовые принципы сбалансированности расходов и использования рентных сверхдоходов в неблагоприятные периоды, позволит обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике.

Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга, а также квази-фискальных операций. В 2023 и 2024 годах расходы будут выше, чем предполагает эта формула, а дефицит бюджета составит соответственно 2% и 1,4% ВВП. Поэтому закон временно ограничивает использование средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2023 и 2024 годах на уровне 2,9 трлн и 1,6 трлн рублей соответственно.

Кроме того, закон предусматривается направление в ФНБ доходов от поступления страховых взносов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда ОМС, уплаченных в 2023 году в связи с продлением в 2022 году сроков их уплаты. Правительству РФ для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ.



