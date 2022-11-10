Евросоюз Энергетический кризис

К весне Евросоюз останется без дизельного топлива

10 ноября 2022, 19:10
FLICKR.COM - ФОТОБАНК

Уже через несколько месяцев страны Евросоюза испытают острую нехватку дизельного топлива.

Как пишет обозреватель агентства Bloomberg Джек Уиттлс со ссылкой на отчёт консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd, запасы дизельного топлива в северо-западной Европе сократятся к началу весны 2023 года до минимума за последние 12 лет.

При этом, как отметил автор, энергетическая ситуация в Старом Свете стала ухудшаться ещё в феврале 2023 года, когда руководители стран ЕС приняли решение урезать поставки топлива из РФ.

Сокращение запасов способствовало повышению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, стимулируя операторов Европы работать в полную силу. Это спровоцировало увеличение добычи «чёрного золота» на 420 тыс. баррелей ежемесячно.

В статье также говориться, что несмотря на это РФ продолжает оставаться единственным крупным поставщиком дизельного топлива в Европу морскими путями. А учитывая санкции, наложенные на энергоносители из России, дизельный кризис в Евросоюзе неизбежен.

Еще одна проблема для Брюсселя и Вашингтона, как считает Уиттлс, связана со структурой фьючерсных рынков. В частности, «быстрые» поставки топлива стоят дороже, чем топливо, доставленное чуть позже, что препятствует накоплению запасов и провоцирует острую нехватку.

Как ранее писал «Эксперт», жителям Польши из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор в качестве топлива для обогрева своих домов.

Дело в том, что в стране для обогрева зданий, построенных ещё во времена СССР, используется уголь. Однако из-за проблем с этим ресурсом поляки вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха, но и неприятный запах на улицах.
 