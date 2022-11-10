«КамАЗ» консолидировал 100% СП с германским концерном в Набережных Челнах

ПАО «КамАЗ» консолидировало 100% до лей российского расположенного в Набережных Челнах со вместного предприятия с германским концерном ZF Friedrichshafen AG.

На информацию в базе ЕГРЮЛ, согласно которой российскому автопроизводителю 9 ноября перешли все 100% ООО «ЦФ Кама», обратило внимание агентство «Интерфакс».

Ранее концерну ZF принадлежала 51-процентная доля в предприятии, созданном в Набережных Челнах в 2005 году; 49% были у «КамАЗа».

Об условиях сделки в настоящий момент ничего не сообщается.

ООО «ЦФ Кама» выпускает 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid (9S1310 TO) и Ecosplit (16S1820 TO). Оборудование используется для комплектации силовых агрегатов мощностью от 160 до 500 л.с. В 2021 году предприятие получило льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 500 млн руб. на локализацию 12-ступенчатых автоматизированных коробок передач серии Traxon для транспорта грузоподъемностью от 44 до 80 тонн.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «ЦФ Кама» в прошлом году составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 395 млн руб.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «КамАЗ» и Sitronics Group (входит в АФК «Система») подписали соглашение о реализации совместных проектов по электрификации регионального общественного транспорта.