«Красная волна» захлебнулась

Для того, чтобы вернуть контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей республиканцам необходимо получить всего лишь 7 из оставшихся 35 мест, по которым еще нет окончательных результатов. С Сенатом картина пока неясная. Соперники идут вровень: сейчас у республиканцев перевес в одно место и им необходимо получить два из трех оставшихся мест, потому что если сохранится нынешнее равенство в представительстве от партий, то контроль из-за вице-президента Харрис останется за демократами. Однако, не исключено, что из-за второго тура в Джорджии, который назначен на 6 декабря, окончательный расклад сил в верхней палате станет известен еще нескоро.
Как мы и прогнозировали вчера, Республиканской партии не удалось развить впечатляющий первоначальный успех. Их огромный в первые часы перевес таял на глазах и к моменту закрытия избирательных участков стало очевидно, что преимущество республиканцев в Палате представителей будет не таким уж и большим. И однозначно не таким большим, как многие и, в первую очередь, они сами думали.
Следует сразу сказать, что прогнозировавшейся Трампом «красной волны», т.е. безоговорочной, разгромной победы республиканцев не получилось.
«Это точно не волна»,- печально прокомментировал результаты выборов сенатор от Южной Каролны Линдси Грэм.
Сами республиканцы сейчас обвиняют в этом… Дональда Трампа, который вел себя перед выборами чересчур активно и предрекал своей партии победу в обеих палатах Конгресса с большим перевесом. Теперь остается ждать 15 ноября, дня, когда он обещал сделать очень важное заявление. Ни у кого перед выборами не было сомнений, что в своем флоридском имении экс-президент официально объявит о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 года. Интрига же сейчас заключается в том, что после не очень убедительных результатов промежуточных выборов в Конгресс шансы Трампа стать главным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах резко упали. Сейчас этих шансов не меньше, а возможно, даже больше у его главного соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, очень убедительно переизбравшего на пост губернатора с 20-процентным отрывом от соперника. Его многие политологи, кстати, сейчас называют главным победителем промежуточных выборов.
Между прочим, наиболее впечатляющим успех республиканцев оказался как раз во Флориде, которая до недавних времен считалась колеблющимся штатом. Во Флориде, кроме Десантиса, убедительно победил на выборах в Сенат и сенатор Марко Рубио.
Еще одним победителем явно чувствует себя… Джозеф Байден, на радостях заявивший, что теперь-то он уж точно будет через два года участвовать в президентских выборах. Радость президента не очень понятна, потому что даже в случае сохранения демократами контроля над Сенатом пусть и незначительное большинство республиканцев в Палате представителей значительно усложнит ему работы в два оставшиеся года его президентства.