«Красная волна» захлебнулась

Для того, чтобы вернуть контроль над нижней палатой Конгресса – Палатой представителей республиканцам необходимо получить всего лишь 7 из оставшихся 35 мест, по которым еще нет окончательных результатов. С Сенатом картина пока неясная. Соперники идут вровень: сейчас у республиканцев перевес в одно место и им необходимо получить два из трех оставшихся мест, потому что если сохранится нынешнее равенство в представительстве от партий, то контроль из-за вице-президента Харрис останется за демократами. Однако, не исключено, что из-за второго тура в Джорджии, который назначен на 6 декабря, окончательный расклад сил в верхней палате станет известен еще нескоро.

Как мы и прогнозировали вчера, Республиканской партии не удалось развить впечатляющий первоначальный успех. Их огромный в первые часы перевес таял на глазах и к моменту закрытия избирательных участков стало очевидно, что преимущество республиканцев в Палате представителей будет не таким уж и большим. И однозначно не таким большим, как многие и, в первую очередь, они сами думали.