Счастливчик из Калифорнии выиграл в лотерею два миллиарда долларов

Бессмертные строки Самуила Маршака: «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице…», конечно, едва ли знакомы американцам. Тем не менее, они вполне подходят к тому, что произошло на днях в Калифорнии.

В один из дней на прошлой неделе кто-то зашел в «Сервисный центр Джо» в Алтадине, городе-спутнике Лос-Анджелеса, и купил лотерейный билет популярной лотереи Powerball с номерами 10, 33, 41, 47 и 56. Вчера, во вторник 8 ноября, вечером этот кто-то выиграл 2,04 млрд долларов и стал самым «свежим» миллиардером в Америке.

Статья по теме: Рекордный джекпот лотереи Powerball в $1,6 млрд разделят на троих

Как нетрудно догадаться, имя счастливчика, который получит самый крупный в истории лотерейный выигрыш, держится в строгой тайне. Сейчас ему, а может быть, и ей предстоит решить, в каком виде забирать выигрыш. Если ему хочется стать миллиардером, то необходимо выбрать выплаты равными частями в течение многих лет. Дело в том, что в случае получения всего выигрыша единовременно, на руки он получит из-за огромных налогов немного меньше миллиарда – «всего лишь» 997,6 млн долларов.

Владелец сервисного центра Джозеф Чахайед, в котором была совершена историческая покупка, тоже не останется в накладе. Он получит миллион за то, что продал счастливый билет.

«У моего сына через два месяца должен родиться ребенок,- рассказал он в интервью CBS News,- поэтому мы тоже взволнованы. У меня уже есть десять внуков и внучек. Теперь мы сможем устроить настоящий праздник и отметить его появление на свет».

Джо, конечно, потратит на празднование рождения очередного внука не весь миллион. Часть денег он планирует передать в фонд развития школ Алтадины.

Сначала сообщалось, что джекпот составляет 1,9 млрд долларов, но во вторник расчеты уточнили и пришли к 2,04 млрд. Предыдущий рекорд в лотерее Powerball, в которую играют почти по всей Америке, продержался шесть лет. 1,586 млрд долларов в 2016 году получили несколько счастливчиков, жившие в разных штатах: в Калифорнии, Флориде и Теннеси.

Начинался же рекордный розыгрыш в августе со скромных по лотерейным меркам 20 млн долларов. За три месяца выигрышный фонд вырос в 100 раз! Кстати, счастливый билет, который продал Джозеф Чахайед, стоил 2 доллара. Естественно, еще ни одному инвестору не удавалось получить такую астрономическую прибыль. О том, что победителю крупно повезло, говорит и математическая вероятность выигрыша. Она составляет 1 к 292 миллионам!

