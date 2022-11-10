Mazda передаст «Соллерсу» долю в СП по выпуску автомобилей во Владивостоке

Компании Mazda и «Соллерс» договорились о передаче российской группе доли японского автопроизводителя в паритетном совместном предприятии на Дальнем Востоке — ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР).

Об этом говорится в финансовом отчете Mazda по итогам второго квартала.

Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано 24 октября. Сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает возможность выкупа японским концерном доли в СП в течение ближайших трех лет. Передача будет произведена сразу же после получения одобрения соответствующих органов, отмечается в пресс-релизе. Сообщается, что Mazda отразит убыток в связи с передачей доли в размере 12 млрд иен, или около $82 млн.

Японская компания указывает на то, что после прекращения поставок запчастей на МСМР и приостановки деятельности СП весной этого года она продолжала переговоры с группой «Соллерс», однако не увидела возможностей для сохранения бизнеса в России.

В «Соллерс» подтвердили, что выкупают долю Mazda в СП во Владивостоке. «Готовим запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе концерна.

На предприятии во Владивостоке с 2012 года выпускались кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda 6. В течение 2021 года завод произвел около 30 тыс. автомобилей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 г. составили 29,177 тыс. автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании составляла 1,8%. По итогам 10 месяцев текущего года продажи японского концерна снизились на 63,7%, до 8,494 тыс. шт.

В целом продажи легковых машин и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в октябре 2022 года сократились на 62,8% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.