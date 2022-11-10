Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 10 ноября сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно озвученной им информации, на Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений группировки войск ВС РФ на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утверждённым планом.

На Краснолиманском направлении сорвана попытка 2-х усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении Стельмаховки и Площанки (ЛНР). В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 пикапа и машина пехоты.

На Купянском направлении противник силами до 2-х рот вместе с националистами и иностранными наёмниками пытался атаковать подразделения войск РФ в направлении Куземовки (ЛНР). Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, 4 боевые и 1 танк.

На Южно-донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское (ДДНР). Артиллерией и армейской авиацией ВС РФ здесь уничтожено до 55 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 1 танк.

Помимо этого, артиллерия и авиация ВС РФ уничтожила в районах населённых пунктов Красный Лиман (ДНР), Новогригоровка (Херсонская область) и Новополтавка (Николаевская область) 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области – склад артиллерийских боеприпасов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 2 пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в районах города Николаев и населённого пункта Сухой Ставок (Херсонская область), а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Маломихайловское (Николаевская область) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Риздвянка (Запорожская область) в воздухе уничтожен украинский вертолёт Ми-8.

Кроме того, в районах населённых пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка (Херсонская область) был перехвачен 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Аналогичная участь постигла 3 противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области, а также 9 БПЛА в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 333 самолёта, 173 вертолёта, 2 479 БПЛА, 388 ЗРК, 6 491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин РСЗО, 3 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 158 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 9 ноября Минобороны РФ представило данные о ходе спецоперации на Украине. В частности, в ведомстве рассказали, что за сутки ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении.