«Можно не беспокоиться»: Кудрин сделал прогноз по экономике РФ на ближайшие годы

Ситуация в экономике России складывается лучше, чем изначально предполагалось, и в текущем году ВВП страны сократится только на 2,9-3,3% вместо ранее прогнозируемых 7%. Об этом в интервью RT рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Инфляция, по его словам, способна опуститься до 4% уже в 2024 году. При этом дефицит бюджета может оказаться выше ожидаемого, но у России есть ресурсы для покрытия расходов, заверил Кудрин.

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«Беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — отметил Кудрин.

По его словам, гибкость российской экономики достаточно высока, многие компании уже переориентировались на новые рынки сбыта и закупок. Глава Счетной палаты назвал реалистичным прогноз Минэкономразвития о сокращении ВВП на 0,8% в 2023 году, при этом он не исключил и «более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители». После двух лет падения, российской экономике потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным показателям, если не произойдет никаких «новых сложных событий», считает Кудрин.

«Ожидается, что в 2022 году инфляция составит около 12%. В этом смысле мы, конечно, переживаем большой скачок. Пик этой инфляции был в апреле, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18%. Однако сейчас идет устойчивое снижение. Той цели по инфляции, которую мы ставим себе в среднесрочном периоде, — 4% — удастся добиться только в 2024 или 2025 году. При этом в 2023-м показатель, возможно, составит от 5 до 8%», — предположил Кудрин.

Глава Счетной палаты считает, что в ближайшие три года можно не беспокоиться, что российской экономике придется сложно. Несмотря на то, что дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу «неопределенностей и возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей», у России «имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти», заверил Кудрин.

