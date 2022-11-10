На первом блоке АЭС «Руппур» приступили к монтажу купольной части наружной защитной оболочки

На первом энергоблоке АЭС «Руппур», которая входит в число крупнейших зарубежных проектов «Росатома», приступили к монтажу купольной части наружной защитной оболочки.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Наружная железобетонная защитная оболочка — одна из ключевых локализующих систем безопасности, которая защищает реакторную установку от внешних воздействий и способна выдержать землетрясение, цунами или ураган. «Крупногабаритную конструкцию весом 200 тонн и диаметром 46,3 метра установили в проектное положение на высоту 48,8 метра. Подъем проводился краном Liebherr LR 13500 и занял около пяти часов», — говорится в пресс-релизе «Росатома».

Также сообщается, что АО «Петрозаводскмаш» (входит в Атомэнергомаш — машиностроительный дивизион «Росатома») отправило из порта в Санкт-Петербурге на АЭС «Руппур» восемь емкостей СПЗАЗ — изготовленных из нержавеющей стали толстостенных сосудов объемом 120 куб. м каждый. СПАЗ являются ключевыми элементами системы пассивной безопасности.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт сооружается в 160 км от Дакки, столицы Бангладеш, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Заливка первого бетона состоялась 30 ноября 2017 года; в настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.