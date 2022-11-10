Набиуллина и Греф попытались спрогнозировать окончание кризиса в РФ

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что не любит искать «дно» в любых вопросах, но ситуация в мире ухудшается, поэтому лучше готовиться к худшему и ускорить «структурную трансформацию». Глава Сбера Герман Греф, выступая на этом же форуме, согласился, что признаков завершения кризиса еще не видно, однако жизнь стала «более яркой и интересной», а в ближайшие годы, по его словам, будет еще интереснее.

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«Я так не люблю искать дно в любых вопросах. Но, действительно, ситуация в мире экономически и геополитически обостряется, поэтому ЦБ считает, что наряду с базовым, консервативным, но достаточно оптимистическим сценарием нужно рассматривать варианты более худшего развития ситуации. Я и раньше говорила и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию», — цитирует агентство «Прайм» Набиуллину.

По словам Грефа, жизнь уже «стала значительно более яркой, красочной, интересной», а в ближайшие годы она будет «еще более интересной».

«Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я бы сказал, что не видим по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим», — заявил Греф.

Глава Сбера считает, что правительство должно поддерживать детей, стариков и тех, кто не может сам себя обеспечить, а для всех остальных кризис может быть «огромным подарком», потому что есть «мотивация жить, работать, творить и придумывать».

Главной же долгосрочной проблемой текущего кризиса Греф назвал уход из России крупных иностранных компаний, так как это приводит к снижению конкуренции. При этом он признал, что еще никто до конца не оценил все потери, которые понесла Россия и другие страны.

