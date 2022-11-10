Налоговая разгрузка

С 1 июля в ряде регионов России действует эксперимент, целью которого является обкатка нового налогового механизма, призванного существенно снизить административную нагрузку на малый бизнес – автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). Сейчас пилотный проект охватывает 4 субъекта Федерации, однако через несколько месяцев после его запуска и другие регионы проявляют интерес к реализации эксперимента на своей территории.

Изначально эксперимент был запущен летом в четырех субъектах Российской Федерации – Москве и Московской области, Калужской области, Республике Татарстан.

С 1 июля в этих регионах на автоУСН получили возможность переходить все вновь регистрируемые индивидуальные предприниматели и организации, а с 1 января 2023 года это смогут сделать остальные индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать уведомление о переходе на новый режим до конца этого года. При этом принудительного перехода не будет – решение об использовании автоУСН является добровольным. Чтобы перейти на автоматизированную «упрощенку», ИП или организации необходимо соответствовать следующим критериям: иметь в штате не более пяти сотрудников, годовой доход не должен превышать 60 млн руб., остаточная стоимость основных средств у организаций должна составлять не более 150 млн руб., безналичная форма выплаты зарплаты. Счета должны быть открыты только в уполномоченных банках, сейчас таковыми являются: АО КБ «Модульбанк», ПАО Сбербанк, Филиал Точка ПАО Банка «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк ВТБ. Другие налоговые режимы параллельно применять нельзя.

На автоматизированной «упрощенке» налогоплательщик может выбрать одну из двух форм налогообложения: 8% с доходов или 20% с доходов, уменьшенных на величину расходов. Это несколько больше, чем при обычной УСН, однако компенсируется освобождением от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуальных предпринимателей. При этом пенсионные права работников сохраняются в полном объеме. Кроме того, экспериментальная система имеет еще одно существенное преимущество: значительно снижаются непроизводственные издержки, связанные с налоговым администрированием. Для плательщиков автоУСН отменяется представление 10 форм отчетности в налоговую и внебюджетные фонды.

Еще в ходе рассмотрения законопроекта об автоУСН премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что этот налоговый режим предполагает фактически отсутствие отчетности, «самое главное - не будет налоговой декларации». «Я понимаю, время нужно тратить на бизнес, на то, чтобы развивать его, делать научно-исследовательские изыскания, а не на отчетности и формальные процедуры», - сказал глава правительства РФ.

Налог в этом режиме исчисляется налоговыми органами самостоятельно на основании данных контрольно-кассовой техники и уполномоченных банков, а также сведений о доходах, внесенных налогоплательщиками в необходимых случаях в личном кабинете автоУСН.

Предельно просто и перейти на эту систему налогообложения. При наличии личного кабинета индивидуального предпринимателя или юридического лица на сайте налоговой службы, достаточно просто подать через него соответствующее уведомление. Для вновь зарегистрированных ИП или ЮЛ его рассмотрение составит не более одного дня. Уже существующие ИП и юрлица результаты получат не позднее 1 января года начала применения автоУСН. Если личного кабинета на сайте ФНС России нет, то заявление можно подать через уполномоченный банк.

АвтоУСН можно отнести к мерам, предпринимаемым государством для снижения административной нагрузки на малый бизнес. Дополнительное ее преимущество — освобождение от выездных налоговых проверок и проверок по взносам на производственный травматизм. Останутся камеральные налоговые проверки за весь календарный год, который бизнес проработал на автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Экспериментальный режим, как ожидается, будет действовать в четырех перечисленных выше регионах до конца 2027 года. Однако уже сегодня многие регионы проявляют интерес к запуску системы на своей территории. Например, с соответствующей инициативой выступили несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые внесли на рассмотрение городского парламента соответствующий законопроект. «Преимуществ у такого налогового режима немало. Это освобождение от налоговой отчетности и уплаты страховых взносов, от предоставления налоговой декларации и многих расчетов, от обязанности вести книгу учета доходов и расходов. Здесь же и существенные послабления в части проверок», - рассказал один из его авторов Денис Четырбок».

Подобная инициатива рассматривалась в Заксобрании Петербурга и год назад – еще до запуска эксперимента. Тогда руководитель городской налоговой службы Владимир Полежаев при обсуждении ее в городском парламенте сообщил, что технически УФНС полностью к этому готова. По оценке главы Управления, в городе насчитывалось 38 тысяч юридических лиц и 82 тысячи ИП, имеющих возможность перейти на этот режим.

По словам главы ФНС России Даниила Егорова, аналогов такой системе налогообложения в мире нет. «Дальше выбор налогоплательщика: буду ли я платить налог каждый раз сам или подключу автоплатеж, чтобы совсем об этом деле забыть, если я вижу, что все правильно рассчитывается. Мы забираем издержки, мы даем время и позволяем плательщикам заниматься своим делом, а не расчетом налогов», - подчеркнул он.

В перспективе ожидается поэтапное распространение действия режима на всю территорию России.