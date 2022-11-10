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Amazon.com: обвал на триллион долларов

Глеб Баранов
10 ноября 2022, 10:41

Акции в США вчера быстро падали из-за отсутствия ясности с итогами выборов и обвала криптовалют. В результате Amazon стала первой в истории компанией, сумевшей потерять $1 трлн капитализации.

Zuma\TASS