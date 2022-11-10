В среду американские фондовые индексы разом стерли почти все достижения двух дней роста, связанного с надеждами на убедительную победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. Dow Jones Industrial Average потерял 1,95%, S&P 500 – 2,08%, а Nasdaq Composite – 2,48%.
Amazon.com: обвал на триллион долларов
Акции в США вчера быстро падали из-за отсутствия ясности с итогами выборов и обвала криптовалют. В результате Amazon стала первой в истории компанией, сумевшей потерять $1 трлн капитализации.
Zuma\TASS
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