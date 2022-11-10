Amazon.com: обвал на триллион долларов

В среду американские фондовые индексы разом стерли почти все достижения двух дней роста, связанного с надеждами на убедительную победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. Dow Jones Industrial Average потерял 1,95%, S&P 500 – 2,08%, а Nasdaq Composite – 2,48%.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик