Объем инвестиционной программы РЖД в 2023 году превысит 1 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о рекордном объеме инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» в следующем году.

Об этом пишет ТАСС.

«Планируемый общий объем инвестпрограммы рекордный по своему размеру, он составит свыше 1 трлн 70 млрд рублей», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Как сообщил, в свою очередь, глава Минтранса РФ Виталий Савельев, в предстоящем году РЖД ожидает продолжения восстановления объемов по пассажирским перевозкам. Снижение погрузки к 2022 году ожидается на уровне 1,2%.

Чистая прибыль холдинга РЖД по международным стандартам финансовой отчетности в 2021 году составила 50,67 млрд руб. против чистого убытка в 6,28 млрд руб. в 2020-м. Доходы компании по результатам прошлого года увеличились на 10,9% по отношению к показателям 2020 года, достигнув 2,5 трлн руб. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга выросли на 8% и составили 1,6 трлн руб. Рост в 43,7% показали доходы от пассажирских перевозок, которые принесли компании 223,7 млрд руб. Операционные расходы РЖД увеличились на 11,4%, до 2,4 трлн руб.