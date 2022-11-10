Прибыль банка «Открытие» с начала года составила 28 млрд рублей

Банк «Открытие» в январе — октябре 2022 года получил прибыль по РСБУ в размере 28 млрд руб.

Об этом на полях форума Finopolis рассказал его глава Михаил Задорнов, передает ТАСС. «28 млрд рублей прибыль за 10 месяцев в банке, это РСБУ», — сообщил Задорнов журналистам. Он уточнил, что при этом вся группа «Открытие» по МСФО на 1 октября текущего года получила убыток в 6,8 млрд руб. По словам Задорнова, основные убытки «на банке», а страховая компания «Росгосстрах жизнь» и НПФ «РГС» дают прибыль.

В сентябре и начале октября банк зафиксировал отток средств населения, сообщил топ-менеджер. Ближе к ноябрю отток прекратился, добавил он.

Глава «Открытия» не исключает, что сделку по продаже банка могут перенести на 2023 год. «Есть ли шанс, что сделка <…> будет завершена до конца года? Шанс есть. Есть шанс, что это перейдет на следующий год? Тоже есть шанс, потому что для какой-то цели закон был внесен», — цитирует агентство главу кредитной организации.

Задорнов обратил внимание на то, что оценка «Открытия» в рамках сделки по продаже банку ВТБ, которая должна была завершиться еще 15 октября, продолжается. Он напомнил, что в прошлом месяце кабмин внес в Госдуму инициативу, которая продлевает право Центробанка продать «Открытие» банку ВТБ без конкурса по рыночной оценке до конца 2023 года.

В соответствии с действующей редакцией закона совет директоров ЦБ вправе принять решение провести сделку по «Открытию» без торгов и согласования с ФАС до 31 декабря 2022 года.

До конца 2022 года должно завершиться слияние трех банков: ожидается, что «Открытие» и крупнейший банк Крыма, РНКБ, войдут в состав группы ВТБ.

Чистая прибыль «Открытия» по РСБУ за 10 месяцев 2021 года составила 74,5 млрд руб. По российским стандартам бухгалтерского учета активы банка на 1 июля 2022 года составили 3 трлн руб. На февраль 2022 года активы нетто ВТБ составляли около 19 трлн руб. Активы РНКБ — 314 млрд руб. Суммарно активы трех банков составят более 22 трлн руб., что немного приблизит ВТБ к Сберу с его 39 млрд.

Центробанк стал собственником «Открытия» в 2017 году. Банк был санирован по новой схеме, с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал 456 млрд руб., часть этой суммы регулятор рассчитывал вернуть через продажу акций банка в рынок. Вслед за этим рассматривались разные способы продажи «Открытия», в частности, IPO и продажа банка стратегическому инвестору. После попадания «Открытия» под блокирующие санкции Запада ЦБ приостановил подготовку к продаже, было решено присоединить «Открытие» к ВТБ.