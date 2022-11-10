Профицит текущего счета платежного баланса РФ превысил $215 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составил $215,4 млрд, что в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года ($92 млрд). Профицит внешней торговли по итогам десяти месяцев вырос до $257,1 млрд против $125,6 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

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«Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего года», — прокомментировали в ЦБ.

Регулятор также отметил, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано «ростом иностранных финансовых активов экономики и практически соразмерным снижением обязательств перед нерезидентами».

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов вырос, в том числе, за счет снижения полученных инвестиционных доходов и текущих трансфертов, сообщили в Центробанке. Баланс первичных и вторичных доходов на начало ноября оценен в -$41,7 млрд (против +$33,6 млрд в 2021 году).

