Prosus решила выйти из состава акционеров VK

Нидерландская Prosus выходит из состава акционеров VK.

Свою долю в 25,7% Prosus безвозмездно списала в пользу российской компании, сообщили в холдинге.

«VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что структура менеджмента под названием «Сингулярити Лаб» будет обеспечивать работу «новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании».

Пост гендиректора «Сингулярити Лаб» занимает старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

Компания Prosus является дочерней структурой инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers, В мае Prosus объявила о решении продать свою долю в российском сервисе объявлений Avito, где, как и в холдинге VK, выступала главным акционером.

Ранее 10 ноября VK сообщила, что в третьем квартале 2022 года ее скорректированная выручка выросла на 9% год к году, составив 32 млрд руб. Общая чистая прибыль VK по МФСО составила 41,2 млрд руб. против 2,3 млрд руб. общего чистого убытка годом ранее. На рост показателей повлияли, в частности, выход VK из «O2O-холдинга», а также увеличение доходов от рекламы, рассказали в холдинге.