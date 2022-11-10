Россию на саммите G20 в Индонезии будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдет на следующей неделе в Индонезии, Россию будет представлять глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков не уточнил, собирается ли Владимир Путин выступать на саммите по видеосвязи.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Ожидается, что на нем выступит в том числе Владимир Зеленский, несмотря на то что Украина не входит в G20. Ранее украинский лидер заявлял, что откажется от участия в саммите, если на мероприятии будет присутствовать президент РФ.

В конце июня сообщалось, что Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20. Приглашение от лидера страны Джоко Видодо посетить это мероприятие в апреле также получил президент Украины Владимир Зеленский.