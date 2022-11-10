США и Европа не верят в скорые переговоры между Москвой и Киевом

Чиновники из США и стран Европы не верят в скорое начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники, ряд высокопоставленных американских и европейских чиновников, считает, что «что серьёзные мирные переговоры между Украиной и РФ в ближайшем будущем маловероятны» и военные дейтвия будут продолжаться.

По оценке Вашингтона, обе стороны – как Москва, так и Киев – якобы убеждены, что продолжение боевых действий на данном этапе упрочит их позиции на переговорах.

Кроме того, чиновники в США и Европе «признают, что трудно представить какие-то совместные условия урегулирования конфликта, на которые согласились бы в Москве и Киеве.

Поэтому администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена приходится «ходить по тонкой грани» в соблюдении баланса: с одной стороны, президент США заверяет Украину в дальнейшей поддержке, с другой – сталкивается с давлением внутри стран, где люди всё более активно требуют объяснить, «чем может закончиться война».

При этом собеседники издания рассказывают, что личная позиция Владимира Зеленского не отличается от публичной и состоит в том, что Киев должен вернуть все территории, которые контролировал до 2014 года.

«В обмене какой-либо территории на прекращение войны президент Украины не заинтересован. Некоторые европейские чиновники в частном порядке задаются вопросом, является ли эта позиция здравой, хотя другие высказываются в ее поддержку», – говорится в материале New York Times.

Как ранее писал «Эксперт», декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов назвал условие для достижения компромисса между Россией и Украиной. По его мнению, заключение перемирия возможно, если Киев смирится с утратой части своих территорий.