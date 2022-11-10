США: выборы завершаются неожиданно для обеих партий

Республиканцы не сумели одержать убедительную победу, а демократам удалось минимизировать потери в обеих платах, несмотря на негативный внутриполитический контекст. Неудачу потерпели некоторые кандидаты, получившие поддержку Дональда Трампа: Мехмет Оз проиграл демократу Джону Феттерману в Пенсильвании (сенат), бывший футболист Гершель Уокер не смог победить демократа Рафаэля Уорнока в Джорджии (сенат). Также соратники бывшего президента не добились значительных успехов на выборах местного уровня — губернатор, госсекретарь штата и генеральный прокурор — в Мичигане (все три мандата потеряны), Пенсильвании (проиграны губернаторские выборы), что лишает трампистов возможности влиять на работу избирательной системы в этих штатах. Это важно, так как Мичиган и Висконсин — одни из самых главных «колеблющихся» штатов во время президентских выборов.

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С другой стороны, несколько республиканцев, выступавших против Трампа, сумели сохранить или улучшить свои позиции. Так губернатор Джорджии Брайан Кемп был переизбран, несмотря на разногласия с бывшим президентом. То же самое касается госсекретаря Джорджии Брэда Рафферспрегера. Оглушительную победу одержал губернатор Флориды Рон Десантис. Он никогда открыто не выступал против Трампа, более того, долгое время считался его союзником. Однако за последние несколько месяцев распространились слухи о том, что он может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2024 г. Согласно опросам, Десантис — второй по популярности республиканец после Трампа. Несмотря на отсутствие доказательств готовности Десантиса баллотироваться в президенты, отношения между двумя политиками охладели. Бывший президент не «отрекся» от однопартийца, но и поддерживать его не стал. Тем не менее, губернатор Флориды переизбрался и теперь будет играть более весомую роль во внутрипартийной конкуренции за влияние. В своей победной речи Десантис заявил: «Я только начал бороться!»

Также выделяется схватка двух республиканцев в Аляске. Лиза Мурковски (представляет штат в Сенате с 2002 г.) против Келли Тшибака. Последняя опережает оппонентку с отрывом в 1,5% при 80% подсчитанных голосов. С точки зрения мест в Сенате ничего не изменится — в Аляске победит республиканец. Итог гонки окажет серьёзное влияние на внутрипартийный расклад сил. Мурковски обладала безоговорочной поддержкой в Аляске. В 2010 г. она даже победила на выборах не будучи официальным кандидатом. Избиратели просто вписывали ее имя в бюллетени. В 2021 г. она раскритиковала Дональда Трампа и сразу стала одной из главных мишеней бывшего президента. Тшибака получила его поддержку и на этом выстроила свою кампанию. Результат выборов в Аляске будет дополнительным показателем уровня влияния Дональда Трампа на республиканскую партию. 23 ноября состоится второй тур по преференциальной системе, так как ни Мурковски, ни Тшибака не набирают необходимого количества голосов.

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Некоторые кандидаты-трамписты одержали победу, но итоговые цифры не соответствуют ожиданиям бывшего президента и его команды. Из 39 кандидатов (на разных уровнях), поддержанных Трампом, пока победили 13, 10 проиграли, а 17 ждут итоговых результатов (на 10 ноября, 10:00 по МСК).

Трамп на этих выборах, похоже, сделал не лучший ход, став лицом кампании республиканцев. Соответственно, для демократов из разных штатов он оказался общей мишенью, причем мишенью удобной. Его перспективы на следующих президентских выборах тускнеют на глазах.

Внутренняя политика: сокращение ассигнований и импичмент

Большинство в палате представителей даст республиканцам контроль, в частности, над двумя важными инструментами: комитетами по ассигнованиям и надзору. Первый олицетворяет т. н. «силу кошелька». Крупные инициативы и законопроекты, требующие финансового сопровождения (например, по обновлению инфраструктуры) могут быть реализованы только при поддержке Палаты представителей. Республиканцы уже выбрали несколько «целей» для сокращения финансирования: В том числе это планы увеличения инвестиций в зелёную энергетику, а также другие программы, связанные с развитием социальной и климатической повестки.

Второй комитет даёт республиканцам возможность инициировать и проводить расследования в отношении президента и его окружения. Основными темами процессов будут вывод американских войск из Афганистана, выделение финансовой помощи Украине, использование топливных резервов, а также бизнес-карьера сына президента Хантера Байдена. Кроме того, недавно появились слухи о том, что Дональд Трамп лично интересуется возможностью объявить Байдену импичмент.

Республиканское большинство в палате — проблема для президента. Однако последний может воспользоваться привилегиями исполнительной власти и ветировать некоторые решения своих противников. Перевес в пользу республиканцев незначительный, поэтому им будет трудно полноценно бойкотировать повестку Байдена. Что касается угрозы импичмента, то она не представляет даже символической опасности для главы государства. Итоговое решение принимается в Сенате, а не в Палате представителей. Для снятия с должности против президента должны проголосовать 2/3 сенаторов — такой роскоши у республиканцев нет.

Внешняя политика: незначительные коррективы

Во внешнеполитической сфере возможности республиканцев ограничены не только конституцией, но и сложившейся за последние 80 лет практикой: президент США — главный дипломат страны. Конгресс, исторически, участвует в выработке внешней политики, однако с конца первой половины XX в. роль исполнительной власти в механизме принятия решений стала главенствующей.

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Что касается конкретно украинской тематики, а именно — поставок вооружения, то здесь радикальных изменений не будет по двум причинам. Во-первых, большинство республиканцев, высказавшихся против помощи Украине, не входят в руководство партии и не влияют на деятельность внешнеполитических ведомств. Например, Марджори Тейлор Грин, недавно пообещавшая «ни пенни не потратить на Украину» не является членом ни одного профильного комитета в Конгрессе.

Республиканцы могут сократить финансирование, но незначительно. Они апеллировали к гражданам как к налогоплательщикам, понимая, что резкое прекращение помощи Украине навредит имиджу на выборах (октябрьский опрос Reuters показал, что 75% опрошенных американцев выступают за поддержку Киева). «Слоны» обвиняли Байдена не в оказании помощи, а в безответственном выделении многомиллиардных сумм. Поэтому одним из основных нововведений при республиканцах в палате будет усиление системы контроля над использованием выделенных средств.

Во-вторых, в вопросах военной политики президент США как главнокомандующий вооружёнными силами обладает почти неограниченными полномочиями. Согласно Акту о внешней поддержке 1961 года, частям 506 и 614, глава государства имеет право оказывать внешнюю финансовую помощь без санкций нижней палаты. Тем не менее, внешнеполитическая повестка президента не главная причина поражения его партии в палате представителей. Согласно исследованию Pew Research Center, она была на 12 месте (из 18) по приоритетности для избирателей.

Согласно подной из публигкаций в журнале Foreign Policy, республиканцы планируют инициировать ряд расследований касательно причин появления COVID-19. Предполагается, что процессы будут направлены, в первую очередь, против Китая. Ожидается также усиление стратегической поддержки Тайваня посредством новых поставок вооружения. Надо учитывать, что все это происходит в рамках сложившегося за последние несколько лет антикитайского консенсуса в Конгрессе США. Единственное отличие подхода республиканцев заключается в большей радикальности принимаемых решений.

Сенат — тело тонкое

По мнению экспертов, расклад сил в Сенате останется примерно тем же, что и до выборов: минимальный перевес в пользу одной из партий. Демократы, в случае успеха, обещают кодифицировать решение «Роу против Уэйда» (решение ВС о законности абортов 1973 г.ода). Технически это реализуемо, если они смогут отменить определённые процессуальные нормы внутри Сената. Обычное большинство (51 голос) даст им такую возможность. Также многие из них хотят использовать большинство в Сенате для назначения новых окружных и верховных судей, а также кандидатов в апелляционный суд.

На внешнюю политику результат сенатских выборов повлияет незначительно. Республиканцы в верхней палате, особенно состоящие в комитете Сената по международным отношениям, готовы работать над общей международной повесткой. Существуют и разногласия (например, по стратегии в отношении Ирана или по климатической повестке), но по основным вопросам — политике на китайском направлении, например — позиции сторон согласованы.

Что дальше?

Подсчет голосов продолжается, у демократов есть все шансы сохранить свое большинство в Сенате. Даже если будет 50/50, то однопартийцы президента все равно останутся в выигрыше, так как дополнительный голос предоставляется вице-президенту США Камале Харрис. Президент Байден уже заявил, что вторник (8 ноября) был «хорошим днем для демократии и страны». Согласно некоторым американским СМИ, Трамп недоволен результатами и обвиняет свое окружение в провальной избирательной стратегии. Так появились слухи, что он обрушился с критикой на свою супругу Меланию и журналиста телеканала Fox News Шона Хэннити, потому что именно они рекомендовали ему поддержать проигравшего в Пенсильвании Мехмета Оза.

На утро 10 ноября по московскому времени были неизвестны результаты выборов в Неваде, Аризоне и Джорджии. Согласно уже подсчитанным голосам, Неваду в сенате, скорее всего, будут представлять республиканцы, а Аризону — демократы. Таким образом, как и два года назад, Джорджия решит, кто будет доминировать в верхней палате Конгресса.

Промежуточные выборы 2022 года — одна из самых напряженных электоральных гонок в истории Соединенных Штатов. Неожиданные результаты окажут влияние не столько на развитие американской политической системы, сколько на будущее республиканской партии. Слишком радикальные кандидаты, внутрипартийное противостояние, стремление запретить аборты на национальном уровне — все это отпугнуло умеренный электорат. «Красной волны» не случилось. Поиск виновных уже начался.