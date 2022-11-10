ЦБ вышел из капитала Московского Индустриального банка

Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций АО «Московский Индустриальный банк» (АО «МИнБанк»). Банк России больше не является его акционером. Не позднее мая 2023 года ожидается присоединение банка к ПАО «Промсвязьбанк», сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«АО "МИнБанк" будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами. Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности его деятельности», — заявили в ЦБ.

8 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 100% обыкновенных акций «МИнБанка» будут приняты в казну России от Агентства страхования вкладов (АСВ) по рыночной стоимости в 1 рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ, внесенного в имущество АСВ. Затем акции банка будут переданы в уставный капитал «Промсвязьбанка».

20 мая ЦБ сообщил о своем решении докапитализировать «МИнБанк» в объеме 34,9 млрд рублей перед тем, как организация будет присоединена к «Промсвязьбанку». Как уточняет «Коммерсант», еще в январе 2019 года регулятор принял решение санировать «МИнБанк» для предотвращения банкротства, к апрелю 2022 года в него было вложено 164 млрд рублей. Банк имеет более 150 отделений в 27 регионах РФ.