В Америке в октябре вновь выросли потребительские цены

По мере расширения инфляцинного давления на все большее количество секторов американской экономики потребительские цены продолжают расти. Непрерывный рост цен – еще один довод в пользу того, что американский центробанк (ФРС) продолжит ужесточать монетарную политику.

Индекс потребительских цен (CPI) в октябре, по прогнозам экономистов, опрошенных Bloomberg, вырастет еще на 0,6%. Рост индекса заметно ускоряется: в сентябре он увеличился на 0,4%. Несмотря на ускорение месячного роста индекса потребительских цен рост индекса в годовом выражении замедлится с 8,2% до 7,9%.

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Без учета данных по энергетическим товарам и продуктам питания так называемый «чистый» CPI поднимется на 0,5%, т.е. почти повторит сентябрьский результат – 0,6%, но по сравнению с октябрем 2021 года он будет выше на 6,5!

Данные Министерства труда США публикуются сразу после данных промежуточных выборов в Конгресс, неожиданно оказавшихся очень упорными. Очень высокая инфляция терзает Джо Байдена большую часть его президентского срока и постоянно усиливает опасения серьезной рецессии в следующем году на фоне регулярных поднятий ФРС учетной ставки в надежде взять рост цен под контроль.

Глава ФРС Джей Пауэлл на прошлой неделе намекнул, что американскому центробанку, очевидно, придется поднимать ставку выше, чем предполагалось. Дело в том, что первая экономика планеты оказалась слабо восприимчивой к этому широко распространенному методу борьбы с инфляцией. По крайней мере, четыре подъема учетной ставки в этом году на 0,75% кряду почти никак не отразились на темпах роста цен в стране.

Большинство экономистов сейчас сходятся в мысли, что ФРС поднимет ставку в 2023 году до 5%, т.е. значительно выше 4,6%, планировавшихся большинством топменеджеров центробанка еще в сентябре.

На пресс-конференции после ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), на котором учетная ставка была поднята до 3,75-4%, Пауэлл сказал, что ФРС может снизить темпы поднятия ставки в декабре или в январе следующего года. Руководство центробанка уже неоднократно заявляло, что перед тем, как менять курс, необходимо убедиться в замедлении темпов роста инфляции. Сейчас Пауэлл со своими помощниками говорят, что необходимо учитывать то, насколько высоко подняли в этом году учетную ставку, и то, что последствия поднятия ставки проявляются не сразу, а через некоторое время. В результате в ФРС, похоже, решили не делать особого акцента на этот и последующие отчеты по CPI.

«Нам необходимо убедиться в том, что инфляция бесповоротно пошла вниз,- заявил Джей Пауэлл на прошлой неделе.- Хорошим доказательством этого будет серия снижений ее показателей в месячных отчетах. Но я никогда не считала этот метод хорошей проверкой для замедления темпов увеличений ставки или для определения ограничительного уровня, к которому мы направляемся».

Глава ФРС много раз предупреждал, что чем выше поднимается ставка и чем дольше она остается на высоком уровне, тем больше ограничивается деловая активность, один из главных признаков ползания экономики в рецессию. Большинство экономистов прогнозируют в следующем году рецессию и существенный рост безработицы.