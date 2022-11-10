В Кремле рассказали о регулярных встречах Путина и Шойгу

Российский лидер Владимир Путин регулярно встречается с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Как передаёт РИА Новости, об во время ежедневного брифинга сообщил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи в ближайшее время.

«Они это делают регулярно», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, последняя публичная встреча Путина и Шойгу прошла 28 октября, когда министр обороны доложил главе государства, что задание по частичной мобилизации выполнено.

