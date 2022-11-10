В МИД РФ предупредили Латвию об ответе России на враждебные шаги

Посол Латвии был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников на территории этого балтийского государства.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД РФ, также послу было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, которые направлены на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале «с целью возможной экспроприации российской собственности.

На Смоленской площади подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие враждебные действия целиком ложится на власти Латвии.

«Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги», – резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт», в российском МИД заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом исходя из нынешних реалий.

