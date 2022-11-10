В Москве поддержат начинающих франчайзи

Ее реализует проект FranchCamp совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Чтобы вход в предпринимательство был доступен каждому желающему, а франчайзинговый рынок в новых экономических условиях продолжал развиваться, запускается новая инвестиционная программа поддержки начинающих франчайзи. Ее организатором выступает проект FranchCamp при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Теперь открыть свое дело можно без привлечения личных средств: такова награда для победителей международного конкурса FranchCamp.

Это конкурс по франшизе, принять участие могут начинающие и действующие предприниматели, у которых нет средств на запуск нового дела, а также франчайзи, желающие расширить сферу деятельности.

Кроме того, участников ждет обучение от известных франчайзи и прохождение бизнес-интенсива, что позволит перенять успешный предпринимательский опыт, запустить бизнес и присоединиться к деловому сообществу.

Оператором московского этапа выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственное Департаменту.

«Начинать бизнес с открытия франшизы надежнее, чем разрабатывать свою бизнес-модель. Участники конкурса FranchCamp получат образовательную поддержку от опытных практиков, финансистов: научатся правильно выбирать франшизы и выстраивать деловую коммуникацию. Победители получат инвестиции и смогут открыть свое дело без привлечения личных средств», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По итогам конкурса будут выбраны 50 победителей, которые смогут претендовать на финансирование до 100% стоимости всех издержек и уже буквально через неделю смогут начать работу по франшизе, в том числе и в Москве.

«Мы спроектировали FranchCamp так, чтобы он решал задачи всех задействованных сторон – предпринимателей, инвесторов, франчайзеров. И в итоге конкурс улучшает уровень жизни и инвестиционный климат в странах присутствия», – подчеркнул основатель конкурса FranchCamp, основатель франшизы Altairika Константин Урванцев.

Регистрация участников московского этапа продлится до 13 ноября: конкурсанты заполняют анкету, добавляются в общий чат участников конкурса и получают доступ к обучающим вебинарам.

До 11 декабря пройдет образовательный трек с участием МБМ, в ходе которого участники выполнят практические задания по подготовке к открытию франшизы.

Кроме того, до конца декабря будут организованы серия онлайн-интервью, подготовка к полуфиналу, которая включает разбор часто задаваемых вопросов, и сам полуфинал в виде онлайн-питчей. На этих встречах конкурсанты должны будут заинтересовать своей идеей наставников и запомниться потенциальным инвесторам.

16-18 января – время бизнес-интенсива. Финалисты примут участие в трехдневном тренинге и обмене опытом с действующими франчайзи. Это позволит максимально быстро освоить бизнес-модель и найти единомышленников.

В числе экспертов конкурса: Александр Кравцов («Экспедиция»), Сергей Рак (Российская ассоциация франчайзинга), Виктор Большаков (TopFranchise.ru), Виктор Ляшевский (международный эксперт), Евгений Лысак (FranchLegal).

Амбассадор московского этапа проекта – международный эксперт в области франчайзинга Василь Газизулин.

«В текущих условиях малый и средний бизнес, а также франчайзинг в России должны соответствовать задачам нашей страны. Конкурс выявит новых лидеров, предпринимателей, которые будут улучшать отечественную инфраструктуру, чтобы число качественных товаров и услуг на рынке только росло. Надеюсь, что каждый участник FranchCamp сможет подобрать себе франшизу и начать новый этап в жизни. Мы благодарны организаторам и хотим, чтобы эта история развивалась в дальнейшем», – подытожил Василь Газизулин.

Торжественная церемония награждения победителей организована совместно с МБМ и назначена на 19 января 2023 года.

Департамент планирует и дальше расширять спектр отраслевых программ поддержки совместно с лидерами рынка. Адресную помощь получат начинающие бизнесмены, социальные предприниматели, франчайзи, а также женщины с детьми, планирующие открыть свое дело.

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