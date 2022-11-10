В России скоро появятся новые электрички

В ходящий в АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) начал изготовление нового электропоезда модели ЭП2ДМ, в котором предусмотрена максимальная отечественная компонентная база. К данному процессу привлечено более 80 предприятий из регионов России.

Конструкция новейшей электрички разработана в сотрудничестве с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в соответствии с современными тенденциями, которые сложились в сфере промышленного дизайна, а также с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков.

Основные изменения затронули экстерьерные и интерьерные решения поезда, были переработаны основные стилистические решения, в том числе форма маски головного вагона. Кабина машиниста имеет аэродинамическую форму и исключает несанкционированный доступ посторонних лиц на лобовую часть и на крышу поезда.

По результатам опросов пассажиров была усовершенствована эргономика диванов, за счет которой обеспечивается дополнительное пространство при встречной посадке. Возможность проезда пассажиров с ограниченными возможностями, также как и в серийном ЭП2Д, достаточно глубоко модернизированной версией которого и является ЭП2ДМ, предусмотрена в головном вагоне.

В электропоездах новой модификации установят интеллектуальную систему видеонаблюдения с функцией отслеживания динамики пассажиропотока. Информация о маршруте следования поезда, температурный режим и другие сведения будут отображаться на ЖК-мониторах в салоне.

С технической точки зрения ключевой особенностью подвижного состава нового электропоезда станет комплект электрооборудования собственной разработки ТМХ, спроектированное по принципу модульной конструкции для обеспечения максимальной ремонтопригодности узла.