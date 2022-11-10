В США раскрыли планы Байдена на G20

Журналисты американского информационного агентства Reuters раскрыли планы главы Белого дома Джо Байдена на саммите G20. Отмечается, что президент США поднимет в Индонезии темы противодействия КНР и изоляции России.

«Байден, столкнувшись с новыми вызовами в усилиях Соединённых Штатов по сокращению источников финансирования армии России на Украине, планирует быть «непримиримым», – говорится в материалах Reuters. – Также он планирует рассмотреть влияние вооруженного конфликта на энергетическую и продовольственную безопасность на предстоящем саммите».

Кроме того, американский лидер встретится на Бали с председателем КНР Си Цзиньпином и затронет темы «установления границ для красных линий».

Как ранее писал «Эксперт», по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на саммите «Группы двадцати» (G20), нашу страну будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

При этом представитель Кремля не уточнил, собирается ли Владимир Путин выступать на саммите по видеосвязи.

Также стало известно, что министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку саммита G20, заявил, что Владимир Зеленский также не поедет на саммит лидеров G20, так как «будет занят внутренними делами Украины».

Помимо этого, министр подтвердил, что на саммите не будет присутствовать Путин, и призвал относиться с уважением к решению лидеров России и Украина.

Напомним, саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Ожидается, что на нём выступит в том числе президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на то что «незалежная» не входит в G20.

