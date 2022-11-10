Вице-мэр Ефимов: еще пять корпусов построили в индустриальном парке «Руднево»

Строительство пяти корпусов в рамках первой очереди завершено в индустриальном парке «Руднево». На площадях в 30 тыс кв м разместятся несколько высокотехнологичных производств, а в дальнейшем эта промышленная площадка станет одной из крупнейших в стране. Об этом сообщил 10 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый индустриальный парк "Руднево" на востоке Москвы станет крупнейшим в столице и одним из самых больших в России. Недавно были введены в эксплуатацию первые два производственных корпуса общей площадью более 4,6 тыс кв м, а теперь завершено строительство еще пяти, их площадь составляет около 30 тыс кв м», — рассказал Владимир Ефимов.

Работы по созданию объектов индустриального парка вышли на финальный этап, подчеркнул вице-мэр. По его словам, на этих площадях разместятся компании из отрасли микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства.

Территория, на которой ведется строительство, превышает 38 га, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «На очереди — ввод в эксплуатацию еще 9 корпусов первой очереди и опытного производства с конструкторским бюро в рамках второй очереди парка», — добавил он.

Строительство ведется ударными темпами. Как рассказали в правительстве Москвы, на стройплощадке этого индустриального парка применяют современные технологии, которые позволяют сократить сроки возведения объектов на 35-50%. Так, элементы будущих зданий производят на заводе, а на месте их собирают как конструктор. Такой способ также экономит бюджет, сокращая затраты примерно на 10-15%.

Напомним, что «Руднево» уже включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. В будущем он станет частью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Его резидентам предоставят преференции: освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снизят до 2%. Кроме того, здесь будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли.

«Для сотрудников комплекса "Руднево" предусмотрены комфортные условия: там откроют общественные пространства, столовую и кафе, парковки для автомобилей. Индустриальный парк расположен рядом с метро, имеет удобные подъезды и развитую улично-дорожную сеть», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Добавим, что на данный момент московский технополис занимает пять площадок общей площадью 223 га. По официальным оценкам, совокупный объем инвестиций компаний, открывших здесь производства, превысил 81 млрд рублей.