Выручка VK в третьем квартале 2022 года превысила 30 млрд рублей

В третьем квартале 2022 года компания VK увеличила скорректированную выручку на 5% год к году. В указанный период этот показатель у российского интернет-гиганта достиг 32 млрд руб.

Об этом говорится в отчете холдинга. Общая чистая прибыль VK по МФСО составила 41,2 млрд руб. против 2,3 млрд руб. общего чистого убытка годом ранее.

На показатели по выручке и чистой прибыли повлиял, в частности, выход VK из «O2O-холдинга» в конце лета. Также в отчете упоминается продажа международного игрового направления My.Games. Сумма анонсированной 27 сентября сделки составила $642 млн, покупателем стал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Сейчас VK продолжает развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. «С момента запуска в апреле 2022 года VK Play стала крупнейшей российской игровой площадкой в России», — отмечается в пресс-релизе.

Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась на 16%, до 9,8 млрд руб., рентабельность EBITDA — 30,6%.

Выручка VK по МСФО без учета показателей игрового направления подскочила на 21% и составила 24,1 млрд руб., указывается в отчете.

Рост выручки в холдинге связали с увеличением доходов от рекламы, который поднялся на 29%, превысив 14 млрд руб. Рост EBITDA объясняется повышением рентабельности в сегментах «Соцсети и коммуникационные сервисы» и «Образование».

Рост выручки B2B-проектов составил в третьем квартале 28% год к году, сообщается в пресс-релизе. Наиболее быстрорастущими продуктами в третьем квартале здесь стали сервисы корпоративных коммуникаций и платформа налогового мониторинга VK Tax Compliance, которые выросли на 343% и 129% соответственно.