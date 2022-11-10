Европа выдвинула резкие претензии к США по сжиженному газу

Наконец-то в Старом Свете начали обсуждать здравое предложение по снижению цен на газ, который в этом году стал даже не «золотым», а «алмазным». С тоской вспоминая дешевый трубный газ из России, европейские лидеры говорят о необходимости введения ценового потолка на газ независимо от его происхождения. Ясно в чей огород направлен этот камень: Европа мечтает снизить цены на американский сжиженный газ (СПГ), который значительно дороже российского газа, поступавшего по трубам.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в «двойных стандартах», имея в виду почти четырехкратную разницу в ценах на газ, продаваемого Европе и внутри самих Штатов. В том памятном выступлении французский лидер также вспомнил о доходящей до 80% государственной помощи в отдельных секторах экономики Америки.

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Макрон – далеко не единственный европейский лидер, который критично смотрит на политику Вашингтона в отношении союзников из Старого Света и, в первую очередь, на цены на газ. Как пишет Oil Price (ОР), его поддерживает как минимум половина – 14 европейских лидеров. Все они считают, что необходимо установить ценовой потолок на газ, имея, естественно, в первую очередь, американский СПГ.

Кстати, идея ввести ограничения цен на газ независимо от его происхождения появилась после безуспешных попыток летом уговорить Норвегию снизить цены. Да и американских производителей СПГ европейцы тоже уже просили их снизить. Как нетрудно догадаться, просьбы остались без ответа.

Американцы, в частности помощник секретаря в Министерстве энергетики США Брайан Крэбтри, обвинения в жадности отвергают. Они утверждают, что цены накручивают компании-посредники, которые покупают газ у американских производителей по долгосрочным контрактам по «нормальным» ценам, а затем продают его европейцам уже по значительно дороже. Разницу они, естественно, кладут себе в карман. Причем, эти компании, утверждает Крэбтри в интервью Financial Times, не американские, а в подавляющем большинстве европейские.

Действительно, американские производители СПГ в большинстве случаев продают газ не напрямую в Европу, а посредникам, в основном таким энергетическим гигантам и крупным трейдерам, как BP и Shell, Vitol и Trafigura.

К примеру, крупнейший производитель СПГ в США компания Cheniere Energy заключила в этом году соглашение с Chevron. По нему она будет ежегодно поставлять Chevron 2 млн тонн СПГ, которые нефтяной гигант будет продавать уже по своей цене. В этом году Cheniere подписал и ряд других схожих соглашений. Например, с норвежской компанией Equinor на поставку 1,75 илн тонн СПГ в год. Далее норвежцы будут продавать этот газ уже по своим ценам.

Естественно, эти оправдания вовсе не означают, что производители СПГ не зарабатывают большие деньги на энергетическом кризисе и огромном спросе на СПГ в Европе. Достаточно сказать, что доходы того же Cheniere Energy в третьем квартале выросли вдвое.

ВР, кстати, тоже отметил повышенную активность своего газового подразделения, которое показало в июле-сентябре высокие показатели. А вот у Shell ситуация диаметрально противоположная: газовое подразделение в третьем квартале сработало с убытком в 1 млрд долларов.

ОР соглашается с Брайаном Крэбтри в том, что обвинения Макрона и других европейских лидеров основаны не на фактах, а на эмоциях. Производители СПГ – лишь первое звено в цепочке поставок газа в Европу. К тому же, сжиженный газ объективно даже в лучшие времена по понятным причинам был дороже трубного газа.

Крэбтри, например, считает, что вместо того, чтобы обращаться к американскому федеральному правительству, которое почти не контролируют американский бизнес, европейским лидерам следует разобраться со своими компаниями.