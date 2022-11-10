«Евротранс» нарастил прибыль в 48 раз

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль российского независимого топливного оператора «Евротранс» по РСБУ по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла в 48 раз и превысила отметку в 1,8 млрд рублей. При этом валовая прибыль за отчетный выросла на 63,7% до 4,2 млрд рублей. Прибыль от продаж подскочила вдвое и достигла 3,2 млрд рублей.

«Значительный рост показателей был обусловлен отказом от низкорентабельных направлений, а также позитивными тенденциями на внутреннем рынке торговли нефтепродуктами», — прокомментировали отчетность в группе компаний.

Также можно отметить, что себестоимость продаж «Евротранса» сократилась на 15,1% до 27 млрд рублей. Представители оператора полагают, что произошло это благодаря повышению эффективности системы управления. Одновременно ключевой показатель EBITDA за три квартала вырос на 69,5% до 3,5 млрд рублей. Общая же стоимость активов компании на 30 сентября 2022 года увеличилась на 44,7% и составила 42,6 млрд рублей.

Напомним, что включённый в перечень системообразующих предприятий отечественной экономики «Евротранс» является группой компаний, осуществляющей оптовую и розничную продажу топлива, а также предлагающей клиентам другие сопутствующие товары на автозаправочных комплексах под брендом «Трасса». Кроме того, компания производит и реализует незамерзающую стеклоомывающую жидкость, а также проектирует и строит АЗК.