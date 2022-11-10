Юань гнется под тяжестью инфляции и ковида

Юань снизился по отношению к доллару до 7,25, испытав на себе очередную волну давления со стороны слабых данных по инфляции в Китае и возобновившихся вспышек Covid. На китайскую валюту также оказали давление разочаровывающие данные по торговле в Поднебесной: экспорт и импорт в октябре неожиданно сократились — в основном, из-за слабого внешнего спроса и логистических сбоев внутри страны, связанных с ковидными ограничениями. Рост числа случаев заражения вирусом естественным образом вызвал опасения и у инвесторов — по поводу потенциального введения новых карантинов (высшие должностные лица в области здравоохранения подтвердили свою приверженность контролю в стиле Covid Zero).

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Вообще же в четверг утром снизились большинство азиатских валют, сообщает Investing.com, и китайский юань показал одни из худших результатов в регионе, снизившись на 0,3%.

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Юань vs доллар: борьба инфляций

Динамика курса доллара к юаню во многом повторяет общее движение американца к валютам, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Сохраняется долговременный тренд его укрепления к «китайцу», и связано это прежде всего с ужесточением денежной политики ФРС США и повышением её процентных ставок. Кроме того, играет весомую роль позиционирование доллара как защитного актива на фоне геополитических рисков, опасностей глобальной рецессии.

За год — с 10 ноября 2021 года — пара USD/CNY поднялась на 13% — с 6,39 к 7,25, говорит эксперт. На пике первой декады нынешнего месяца она достигала 7,33 — максимума за 15 лет. На этой неделе после некоторой коррекции движение доллара вверх возобновилось — к общему фактору его укрепления добавились в среду негативные данные по инфляции в КНР. Индекс потребительских цен в октябре снизился до 2,1% с 2,8% год к году и до 0,1% с 0,3% месяц к месяцу, что свидетельствует о снижении внутреннего спроса и возможном торможении темпов роста экономики, на которую воздействуют и последствия ковидных ограничений, и сложности в строительном и банковском секторах.

Сегодня, полагает Гойхман, важным для рынка будет выход аналогичной статистики по октябрьской инфляции в США. Предполагается, что индекс потребительских цен снизился до 8% — против 8,2% в сентябре. Если прогноз оправдается, это может привести к коррекции доллара вниз, поскольку у ФРС не будет столь жесткой необходимости форсировать повышение ставки.

Юань же сейчас находится в середине сложившегося в последние дни технического диапазона 7,18-7,32. Наиболее вероятно, полагает Гойхман, что его движение вверх или вниз (в зависимости от динамики доллара) не выйдет на текущей неделе за пределы этих рубежей. А в перспективе перечисленные факторы роста пары остаются довлеющими, с вероятностью её движения к 7,4 и выше.

Плывя в море проблем

Китайский юань остается на пятилетних минимумах к доллару на фоне совокупности внешних и внутренних факторов, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В КНР не прекращается вспышка инфекции, а непродолжительное ее затухание не приводит к мгновенному снятию барьеров режима Covid Zero, что сдерживает восстановление экономики. В ситуации стагнации экспорта, импорта и потребительского доверия сложно ждать стойкости от нацвалюты.



Не может поддержать юань и монетарный фактор, считает эксперт. Западные центробанки повышают ставки, а Нацбанк Китая держит минимальную планку фондирования, что играет против валюты Поднебесной. Повысить ключевую ставку НБК достаточно сложно — это явно ухудшит и без того сложные условия рефинансирования национальных корпораций. Если сюда добавить энергокризис, проблемы в недвижимости и перманентную геополитическую пикировку Пекина и Вашингтона, то слабость юаня понятна.



Сейчас курс USD/CNY ожидаемо вышел вверх и остается над отметкой 7,2. Такими темпами, считает Зельцер, к концу года доллар перевалит за планку 7,3. Относительно рубля юань движется в русле всех мировых валют, где-то запаздывая, а когда-то и нагоняя коллег. По оценкам БКС, рубль может перейти в цикл умеренного ослабления, а пара CNY/RUB — среднесрочно направиться в сторону 9,5, что при текущих 8,5 на 10 ноября предполагает порядка 12% вверх.