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Акция недели: «Полиметалл» частями – дороже

Глеб Баранов
12 ноября 2022, 22:32

Акции золотодобытчиков показали на этой неделе прекрасные результаты на фоне подорожания драгметаллов. Лучшими в составе Индекса МосБиржи стали бумаги Polymetal International plc: она сообщила о намерении разделить бизнес в России и Казахстане

ТАСС Автор: Александр Рюмин
В последние годы Россия активно запасается золотом (на Приокском заводе цветных металлов)