Акция недели: «Полиметалл» частями – дороже

Индекс МосБиржи на этой неделе вырос на 2,85% – рост показали две трети входящих в него бумаг. Но даже на этом фоне акции золотодобытчиков блистали. Акции Polymetal International plc и «Полюс» заняли первые два места в составе индекса, прибавив по итогам пяти торговых дней 18,04% и 13,99% соответственно.

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