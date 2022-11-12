Индекс МосБиржи на этой неделе вырос на 2,85% – рост показали две трети входящих в него бумаг. Но даже на этом фоне акции золотодобытчиков блистали. Акции Polymetal International plc и «Полюс» заняли первые два места в составе индекса, прибавив по итогам пяти торговых дней 18,04% и 13,99% соответственно.
Акция недели: «Полиметалл» частями – дороже
Акции золотодобытчиков показали на этой неделе прекрасные результаты на фоне подорожания драгметаллов. Лучшими в составе Индекса МосБиржи стали бумаги Polymetal International plc: она сообщила о намерении разделить бизнес в России и Казахстане
ТАСС Автор: Александр Рюмин
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