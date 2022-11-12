Автоэксперт раскрыл основные схемы обмана при шиномонтаже

Замена летней резины на зимнюю требует определенных затрат, однако они могут существенно увеличиться, если в шиномонтажной мастерской используют ту или иную схему обмана. Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин посоветовал «переобувать» автомобиль только в проверенном месте с хорошими отзывами. Также в интервью радио Sputnik он назвал самые распространенные уловки, которые используют в своей работе некоторые шиномонтажники.

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«Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти машины поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и автомобиль поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так», — рассказал Ракитин.

Самым распространенным обманом при замене резины он назвал ситуацию, когда шиномонтажник объявляет клиенту, что его шина некачественная, и она не балансируется. Обычно мастер сразу предлагает купить у него другую шину, предупредил эксперт. Еще одна излюбленная схема, по его словам, – навязывание ненужного ремонта колесных дисков.

«Если вы не хотите переплачивать за "переобувание" машины, то не надо пользоваться первым попавшимся шиномонтажом. Сейчас многие бегут в любую палатку, где написано "шиномонтаж", но так делать не надо. Читайте отзывы в интернете – это глас народа. Плюс всегда можно использовать сарафанное радио, для водителей это самая действенная рекомендация», — резюмировал Ракитин.

