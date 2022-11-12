«Будущее денег» подешевело более чем вчетверо

Глеб Баранов

12 ноября 2022, 00:42

На этой неделе исполнился год историческому максимуму биткоина – более $68 тыс. И установлен его двухлетний минимум – менее $16 тыс. Но это еще не финал: банкротство FTX станет для криптовалют тем же, чем стал крах Enron для фондового рынка 21 год назад

Zuma\TASS