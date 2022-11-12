Когда 10 ноября 2021 года биткоин достиг никогда более пока не переписанного исторического максимума $68789,63, на криптовалютном рынке царила настоящая эйфория. Свежеиспеченные долларовые миллиардеры были желанными гостями знаменитостей и сами становились ими, украшая обложки журналов. Тогда они были звездами и гениями.
«Будущее денег» подешевело более чем вчетверо
На этой неделе исполнился год историческому максимуму биткоина – более $68 тыс. И установлен его двухлетний минимум – менее $16 тыс. Но это еще не финал: банкротство FTX станет для криптовалют тем же, чем стал крах Enron для фондового рынка 21 год назад
Zuma\TASS
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