Конашенков представил оперативные данные о ходе СВО

За прошедшие сутки военнослужащие РФ пресекли атаки противника на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, сбили вертолет Ми-8 и уничтожили батарею американских артиллерийских систем М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка ЛНР. В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские военные пресекли атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР, уничтожив при этом свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

«На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации, уничтожено более 85-ти боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа», — добавил представитель Минобороны.

За сутки, по данным ведомства, ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 236-ти районах. В Харьковской области и ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В Запорожской области — склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ, в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области — склад вооружения и военной техники.

Российские истребители над Ясной Поляной Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, была подавлена батарея американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области. Конашенков также сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны.

